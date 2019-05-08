اليمن.. تجارب حوثية حية لألغام بحرية بموانئ الحديدة

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على إجراء تجارب حية للألغام البحرية في محافظة الحديدة غربي اليمن، في مسعى جديد منها لتهديد طرق الملاحة الدولية واستهداف مصالح الدولة التي تعبر في الممر الدولي.

واتهم الموقع الرسمي للجيش اليمني، القياديين في ميليشيات الحوثي الانقلابية، محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم، بالقيام بإجراء تجارب حية لألغام بحرية خطيرة في موانئ محافظة الحديدة.

ونقل عن مصادر مطلعة أنهما وجها في أبريل الماضي، خبراء يعتقد أنهم تابعون لحزب الله اللبناني، بتفجير 3 ألغام بحرية في ميناء رأس عيسى النفطي شمالي الحديدة.

وأضافت المصادر أن "الميليشيات أجرت تجربة مماثلة في منطقة عرج الساحلية على البحر الأحمر".

وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية زراعة وتفخيخ الأراضي والمناطق المكتظة بالمدنيين والسكان في مختلف مناطق البلاد، متسببة بمقتل المئات من المدنيين العزل.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.

وكان تقرير أممي قد أشار إلى ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان في العام 2017.

وأشار تقرير الخبراء إلى قيام ميليشيات الحوثي باستهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية شنت هجمات متكررة على ناقلات نفط "تبلغ حمولتها 2.2 مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة".