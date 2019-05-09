اليمن.. ميليشيات الحوثي تنفذ حملة اختطاف ونهب في إب

شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات ونهب للممتلكات في قرى العود بمحافظة إب اليمنية.

واقتحم عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي قرية صناع وقرى أخرى في مناطق العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن الحوثيين اقتحموا منازل مواطنين ونهبوا ممتلكاتهم وعددا من السيارات وتسببوا بحالة من الهلع والرعب بين النساء والأطفال.

وبحسب المصادر، فإن العناصر الحوثية اختطفت عددا من المواطنين في قرية صناع جبل العود واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأكدت المصادر اقتحام العناصر الحوثية منزل المواطن خالد عزيز ونهب سيارته وخطف شقيقه عدنان عزيز وآخرين من قرى صناع.

ويمارس الحوثيون انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة منذ احتلالها لمحافظة إب منتصف أكتوبر/تشرين الثاني 2014، والتي بلغت أكثر من 7 آلاف انتهاك وجريمة، بحسب تقارير محلية.