تصعيد حوثي.. تعزيزات عسكرية إلى التحيتا جنوب الحديدة

دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في تصعيد عسكري جديد، الخميس.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن تعزيزات الميليشيات تضمنت آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومئات المقاتلين نحو مديرية التحيتا. وفي مناطق متفرقة من المديرية، أطلقت الميليشيات النار نحو مواقع ألوية العمالقة، التابعة للمقاومة الشعبية اليمنية، من الأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة.

وفي منطقة الطور، فتحت الميليشيات النار صوب مواقع العمالقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 منذ ساعات الظهيرة، الخميس،، كما قصفت تلك المواقع بشكل مكثف وعنيف.

القصف الحوثي العنيف امتد إلى مديرية حيس حيث قصفت الميليشيات الحوثية بقذائف مدفعية الهاون وبقذائف الهاوزر مواقع العمالقة، كما أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة حتى ساعات المساء.