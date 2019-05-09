صنعاء.. ميليشيات الحوثي تغلق شركة اتصالات وتطرد موظفيها

أغلقت ميليشيات الحوثي مبنى شركة سبأفون للاتصالات (الهاتف النقال) بالعاصمة صنعاء، وطردت موظفيها وأبقت فقط على الإدارات المهمة.

وقالت مصادر في الشركة إن السلطات القضائية الحوثية طردت الموظفين، الخميس الماضي، وأغلقت الشركة باستثناء بعض الإدارات الهامة التي تركتها تعمل لكي تستمر خدمة الاتصالات.

وأضافت المصادر أن الميليشيات عينت مشرفين حوثيين على الشركة، وطالبت بوجوب وصول كل إيرادات الشركة إليهم، وحظرت توريد أي مبلغ إلى الخارج، وشددت على ضرورة رقابة ميزانية الشركة على نحو مفصل.

وأكدت أن الشركة مغلقة حتى الآن، وأن هناك تحقيقاً يجري مع نقابة الموظفين ومحامي الشركة.

وكانت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، أمرت بحجز أموال شركة "سبأفون للهاتف الخليوي" المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات ووكلائها تحت ذريعة ديون ضريبية مستحقّة قدرها 2.114 مليار ريال (3.7 مليون دولار)، وذلك بناءً على طلب من مصلحة الضرائب.