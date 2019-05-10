اليمن.. جماعة الحوثي ترفض إدخال أدوية السرطان إلى إب

قال مصدر طبي إن مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي يحتجزون كمية من أدوية مرضى السرطان في محافظة إب، وسط اليمن، ويمنعون إدخالها إلى المدينة.

وأضاف المصدر أن نقطة تابعة للحوثيين على المدخل الشرقي لمدينة إب تحتجز أدوية مرضى السرطان وتطالب بدفع مبالغ كبيرة كجمارك على الأدوية والمساعدات الطبية مقابل السماح بدخولها.

وبحسب المصدر، فإن شحنات الأدوية المقدمة من الإمداد الدوائي لوزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، معرضة للتلف نتيجة احتجازها في ظروف غير مهيأة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ويستفيد من شحنة الأدوية أكثر من 3 آلاف مصاب بالسرطان في محافظة إب، ويواجهون مخاطر نتيجة نفاد أكثر من 50% من الأدوية من مركز الأمل لعلاج الأورام في إب، وهو المركز الوحيد المتخصص لعلاج الأورام بالمحافظة ويتبع فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان

واحتجزت الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية، أكثر من مرة، عددا من الشحنات والأدوية الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية، مشترطة دفع مبالغ مالية مقابل السماح بدخولها الى محافظة إب.