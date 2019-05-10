نفير للجيش اليمني لرد الحوثيين في شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني في قعطبة، شمال محافظة الضالع إطلاق عملية في المديرية لدرء خطط الميليشيات وإفشال محاولات تسللهم أو تهريبهم للأفراد والأسلحة.

واستهدف الجيش اليمني مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في شمال وغرب مديرية قعطبة بالصواريخ والقذائف المدفعية.

هذا وتحدثت مصادر ميدانية عن منع الجيش اليمني وصول تعزيزات عسكرية كانت في طريقها للميليشيات في قعطبة التي فرض فيها الجيش حظرا للتجوال.

وأوضح البيان أن المعركة في المديرية لن تتوقف إلا بعد ردع الميليشيات الحوثية داعيا إلى تعزيز الجبهات ضمن التشكيلة الموحدة للجبهة وإعلان النفير العام.

وشدد الجيش أنه في الوقت نفسه يدرك جيداً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون بسبب الحرب التي يشنها الانقلابيون.

وفي جبهة صعدة، توغل الجيش اليمني في جبال مران واقترب من مديريتي الصفراء والحشوة، كما تمكن من فصل مديرية باقم عن مديريتي مجز وقطابر .