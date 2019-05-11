"مسرحية جديدة".. الحوثيون يسلمون موانئ الحديدة لأنفسهم!

أفاد مراسل "العربية" أن ميليشيات الحوثي سلمت موانئ الحديدة لمقاتليها بزي خفر السواحل، ما اعتبرته الحكومة اليمنية "مسرحية جديدة".

إلى ذلك، قالت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" إنه تم تأجيل اجتماعات رئيس الفريق الأممي مايكل لوليسغارد بالفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى الأحد.

وقد أجل رئيس الفريق الحكومي صغير بن عزيز عقد الاجتماع في ضوء ما وصفه مسؤولون حكوميون بالتطورات المفاجئة بإعلان بدء إعادة الانتشار الأحادي الجانب للميليشيات من موانئ الحديدة، في ظل عدم مشاركة مراقبين حكوميين إلى جانب المراقبين الدوليين ضمن لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

موضوع يهمك اعتبر محافظ الحديدة اليمنية الحسن الطاهر، السبت، أن انسحابات الحوثي الحالية في الحديدة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من... محافظ الحديدة: انسحابات الحوثي لم تلتزم بالاتفاق اليمن

من جهتها، اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين السبت بتنفيذ "مسرحية جديدة" في محافظة الحديدة.

وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر "الحوثيون ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى لأنفسهم بدون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق".

بدوره، رفض معمر الأرياني وزير الإعلام بالحكومة اليمنية، اليوم السبت، انسحاب الحوثيين المزعوم من ميناء الحديدة بوصفه "مسرحية" تهدف إلى "تضليل المجتمع الدولي". وقال الأرياني لوكالة "رويترز": "ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الامن مع أننا جادون في تحقيق السلام".

وبدأت ميليشيا الحوثي اليوم السبت انسحاباً جزئياً من موانئ الحديدة، تحت رقابة أممية.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة جزئياً الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أيام.

وأبرمت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي اتفاقا مبدئيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لسحب عناصر الحوثيين من الحديدة بحلول السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك لتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

لكن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة غير دقيق ومُضلِّل، وأشار الإرياني في تغريدات على تويتر إلى أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.