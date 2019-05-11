اليمن..مصرع 15 من ميليشيات الحوثي بنيران الجيش في الجوف

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بمصرع ما لا يقل عن 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة آخرين، السبت، بنيران الجيش الوطني في جبهة حام بمحافظة الجوف.

وبحسب قائد عمليات اللواء 122 مشاة، العقيد محمد درهم، فإن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة حام، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم ولاذت بالفرار بعد مقتل أكثر من 15 مسلحاً من عناصرها وجرح آخرين.

وأضاف درهم، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في ذات الجبهة، وتمكنت من تدمير عدد من العيارات والآليات القتالية وأسقطت عدداً من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وكان الجيش اليمني في قعطبة، شمال محافظة الضالع، أعلن إطلاق عملية في المديرية لدرء خطط الميليشيات وإفشال محاولات تسللهم أو تهريبهم للأفراد والأسلحة.

واستهدف الجيش اليمني مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في شمال وغرب مديرية قعطبة بالصواريخ والقذائف المدفعية.

وفي جبهة صعدة، توغل الجيش اليمني في جبال مران واقترب من مديريتي الصفراء والحشوة، كما تمكن من فصل مديرية باقم عن مديريتي مجز وقطابر.