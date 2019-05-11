اليمن.. ميليشيات الحوثي تختطف 377 شخصاً في حجة

كشفت رابطة "أمهات المختطفين" عن خطف ميليشيات الحوثي 377 شخصاً من محافظة حجة، وسط تغييب العشرات منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد الأحداث العسكرية التي شهدتها المحافظة، ومقتل اثنين من أبنائها المختطفين.

وأفادت الرابطة في بيان لها بمقتل اثنين من أبنائها المختطفين، وهما يحيى النمشة وزيد النمشة، تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي المسلحة، وذكرت أن "يحيى النمشة، تعرض لتعذيب حتى الموت في أحد سجون الحوثي بمحافظة عمران خلال الأسبوع الماضي بعد اختطافه بأقل من شهرين والمختطف زيد النمشة في أحد سجون الحوثي بمحافظة صنعاء، بعد اختطافه من محافظة حجة خلال الأشهر الماضية".

وأكدت "وجود ثقوب في كفي المختطف يحيى النمشة وجسمه الذي تحول للون الأزرق مما يدل على أنه علق عرض الحائط بمسامير اخترقت راحتي كفيه وصعق بالكهرباء حتى خرج الزبد من فمه".

وطالبت الأمهات في بيانهن "مجلس الأمن بمعاقبة القتلة والمتسببين والآمرين لهذه الانتهاكات وإيقاف الجرائم التي لا تكاد تمر أيام إلا وراح ضحيتها مختطفون مدنيون".

ووجهت الرابطة "دعوة لكل المحامين والقانونيين بالتوجه للمحاكم اليمنية والدولية لمقاضاة المجرمين المتسببين بعمليات الاختطاف والإخفاء والتعذيب، حتى التأكد من إنزال أشد العقوبات عليهم".

كما ناشدن "الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي سرعة التدخل لإطلاق سراح بقية المختطفين دون قيد أو شرط، وإنقاذ حياة من تبقى من المختطفين في سجون الحوثي من أبناء محافظة حجة"، محملة في الوقت ذاته "جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعذيب واختطاف وإخفاء أبنائها المواطنين".