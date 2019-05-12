مقتل قيادي حوثي في الضالع.. وإحباط هجوم بصعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن مصرع قيادي حوثي بارز، بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد الجيش اليمني، أن تحالف دعم الشرعية شن عدة غارات على تجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية "قعطبة" ومنطقة "يعيس" في جبهة "مريس"، شمالي محافظة الضالع.

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل قائد المنطقة الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي ويدعى رداد يحيى العمري، مع العشرات من مرافقيه.

كما دمرت الغارات دوريات قتالية حوثية، وشاحنة أسلحة وذخيرة دفعتها الميليشيات كإمداد لجبهة القتال بالضالع.

وفي صعدة، قال قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي، إن قواته بإسناد مدفعية التحالف تصدت لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء شرقي صعدة.

وأوضح أن العديد من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب آخرون، مشيرا إلى أن الهجوم الحوثي باء بالفشل أمام التقدم العسكري الذي أحرزه الجيش اليمني في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية ضمن معركة تحرير صعدة معقل إرهاب الميليشيات.