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الكوليرا في اليمن.. 300 ألف مصاب منذ بداية العام

المصدر: دبي - العربية.نت
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أكدت إحصائیة حدیثة لمكتب منظمة الصحة العالمیة في الیمن أن عدد الإصابات المشتبه بها بمرض الكولیرا تجاوز 300 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي.

وأفادت المعلومات الإحصائية بوفاة 580 حالة من أصل 306 آلاف حالة اشتباه بالكولیرا، تم الإبلاغ عنھا منذ مطلع العام وحتى مايو/أيار الحالي.

وتصدرت صنعاء أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى الیمن، بنحو 89 ألف إصابة.

وبینت الإحصائیة أن محافظات الحدیدة، وإب وذمار جاءت بعد صنعاء في عدد الإصابات على الترتیب.

فیما سجلت إب أعلى الوفیات بـ87 حالة، تلتھا ذماربـ 58 حالة، ثم تعز 55 حالة.

وأظھرت الإحصائیة أن حضرموت كانت الأقل على مستوى الیمن في عدد الإصابات، إذ سجلت 13 حالة.

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#الصحة العالمية

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