اليمن.. مصرع 40 حوثياً بينهم قيادات شمال الضالع

قُتل نحو 40 من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الضالع.

واندلعت المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات في الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وامتدت المواجهات إلى أسفل نقيل الشيم، جنوبي منطقة مريس، ومنطقة "حمران السادة" شمالي مديرية قعطبة، والدائري الغربي بمنطقة العبارى.

وقصفت قوات الجيش مواقع الميليشيات في منطقة "حمران السادة" و"دار السقمة" و"معزوب عامر" شمالي وغربي مديرية قعطبة.

وأسفرت المواجهات والقصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، وجرح آخرين، فضلا عن تدمير دبابة، و5 أطقم تابعة لها.

في غضون ذلك، أفاد شهود عيان في مدينة دمت، أن 20 جثة لعناصر الميليشيات وصلت على متن 3 أطقم إلى المدينة، قادمة من جبهة مريس.