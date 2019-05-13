مقتل مصور وإصابة صحافي في الضالع برصاص الحوثيين

دانت نقابة الصحافيين اليمنيين استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية، الصحافي ماجد الشعيبي والمصور غالب بلحش، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوب البلاد.

وذكرت النقابة، في بيان لها الاثنين، أن الصحافي الشعيبي تعرض لطلق ناري من بندقية قناص حوثي أثناء تغطيته للمواجهات في مديرية قعطبة.

كما أعربت النقابة عن أسفها لمقتل المصور غالب بلحش الأسبوع المنصرم في منطقة قعطبة، بعد استهدافه من قبل مسلحي الحوثي.

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وحمّلت نقابة الصحافيين اليمنيين جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن مقتل بلحش والشعيبي.

وجددّت مطالبتها بعدم الزج بالصحافيين في الصراعات. كما حثت الصحافيين على اتخاذ كل إجراءات السلامة المهنية أثناء التغطيات الصحافية للحروب.

وقُتل الإعلامي غالب بلحش الأحد الماضي عقب تعرضه لطلق ناري، من قبل ميليشيات الحوثي عندما كان يقوم بعمله في تغطية المعارك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

ومطلع الشهر الجاري، قالت نقابة الصحافيين اليمنيين إن حرية الصحافة في اليمن تعيش ظروفاً صعبة بالغة القسوة، مشيرةً إلى مقتل 39 صحافياً منذ عام 2011.

من جهتها، رصدت منظمات حقوقية ومدنية تعرض أكثر من 4000 صحافي وعامل في المؤسسات الإعلامية لانتهاكات من قبل الحوثيين خلال العام 2018، تنوعت ما بين الفصل من الوظيفة، والحرمان من المرتبات.