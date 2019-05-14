حكومة اليمن: ما يجري بالحديدة مسرحية حوثية بإخراج أممي

جدد رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز التأكيد على تمسك الشرعية اليمنية بمشاركة فريقها في المراقبة والتحقق من عملية إعادة الانتشار التي أعلنت ميليشيات الحوثي بدأها السبت الماضي بإشراف أممي، معتبرا ما يتم الآن مجرد مسرحية هزلية يمثلها الحوثيون بإخراج أممي.

وقال بن عزيز لــ"العربية":" إن موقفنا من هذه المسرحية واضح، وهو إن التزمت الميليشيات بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من حيث المسافات المحددة منزوعة السلاح، والرقابة المشتركة والتحقق، وأن تكون قوات خفر السواحل مكونة من أفرادها الأساسيين وأن تورد عائدات الموانئ إلى البنك المركزي، وأن يتم تسليم خرائط الألغام ونزعها، وأن تزال المظاهر المسلحة، ويتم إبعاد المشرفين الحوثيين، فهذه هي الطريقة الصحيحة المتفق عليها وفق اتفاق ستكهولم، وإذا لم يتم ذلك فهي مسرحية هزلية بتمثيل الحوثيين وسيناريو وإخراج الأمم المتحدة".

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هذا وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إعادة انتشار الحوثيين من موانئ الحديدة تمت "جزئيا كما اتفقت الأطراف اليمنية".

وحثت الأمم المتحدة طرفي الصراع باليمن على "إتمام المفاوضات الحالية" للسماح بتنفيذ اتفاق الحديدة بالكامل.

وقال رئيس بعثة من الأمم المتحدة مكلفة بمراقبة الاتفاق في بيان "تراقب فرق الأمم المتحدة إعادة الانتشار هذا، والذي تم تنفيذه، جزئيا كما اتفق الطرفان اليمنيان في إطار المرحلة الأولى".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، استعدادها للمساعدة في تحسين كفاءة وإنتاجية موانئ الحديدة غرب اليمن، بعد مغادرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن المنظمة مستعدة للمساعدة في تحسين كفاءة وإنتاجية الموانئ.