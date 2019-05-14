مجلس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي دمى بيد ملالي طهران

قال مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، إن توقيت الهجوم الحوثي الإرهابي، على محطتي ضخ النفط في السعودية لا يعدو عن كونه إثباتا جديدا أن ميليشيات الحوثي" ليست إلا "دمى" بأيدي ملالي طهران، ومهمتها الأولى التحرك وفق توجيهاتها لإرسال رسائل هنا وهناك لتبتز من خلالها العالم.

وعبر بيان صادر عن اجتماع عقده المجلس، اليوم، في عدن، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالسعودية باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار، وقبلها استهداف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، واصفاً هذه الأعمال الإرهابية بأنها تنطوي بالتهديد الخطير لأمن المنطقة، بل للأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

وأكد أن هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير.

وأشار المجلس إلى أن توقيت الهجوم الإرهابي بطائرات مفخخة دون طيار على محطتي ضخ النفط في السعودية، يشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول لهذه الميليشيا الإرهابية وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها.. لافتا إلى أن طهران أرادت من خلال هذا الاستهداف الجديد للسعودية، تخفيف الضغوط والتحركات القائمة ضدها من المجتمع الدولي، وإثبات أن لديها أوراقاً تستطيع من خلالها ابتزاز العالم.

وشدد مجلس الوزراء اليمني، على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع عاجلا أو آجلا.

كما أكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.