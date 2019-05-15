الحوثيون يدفعون بتعزيزات كبيرة باتجاه جنوب الحديدة

دفعت ميليشيا الحوثي بتعزيزات كبيرة من عناصرها باتجاه عدة مواقع جنوب محافظة الحديدة، حسب ما أعلنه الجيش اليمني، اليوم الأربعاء.

واتجهت التعزيزات التي تضم أعداداً كبيرة من الآليات القتالية، نحو مديرتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة.

كما استقدمت ميليشيا الحوثي التعزيزات من مديرية الجراحي، ومن محافظة إب.

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في غضون ذلك قصفت الميليشيا الانقلابية، باستخدام قذائف الهاون، وقذائف B10، والأسلحة الرشاشة، مواقع متفرقة لقوات الجيش اليمني في مديرية التيحتا.

أما في جبهة الضالع، فتمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم، من دحر ميليشيات الحوثي من مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع وسط البلاد بالكامل، وإجبارها على التراجع إلى منطقتي معزوب والفامر، وذلك بعد معركة عنيفة وخاطفة تمكنت خلالها قوات الشرعية من إخراج الانقلابيين من المدينة، حيث قتل 97 حوثياً وتم أسر 120 آخرين، بينهم قيادات.