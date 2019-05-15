هجوم خاطف للشرعية في الضالع.. مقتل 97 حوثياً وأسر 120

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، الأربعاء، من دحر ميليشيات الحوثي من مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع وسط البلاد بالكامل، وإجبارها على التراجع إلى منطقتي معزوب والفامر، وذلك بعد معركة عنيفة وخاطفة تمكنت خلالها قوات الشرعية من إخراج الانقلابيين من المدينة، حيث قتل 97 حوثياً وتم أسر 120 آخرين، بينهم قيادات.

وشنت قوات الشرعية هجوماً مباغتاً على مواقع الحوثيين في منطقة الدائري الغربي بقعطبة، تمكنت خلاله من إحراق عدد من الآليات العسكرية، وفق مصادر "العربية".

وتقوم القوات الخاصة بتأمين أحياء المدينة والبحث عن خلايا الميليشيات.

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والأحد، قُتل نحو 40 حوثياً، بينهم قيادات، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال الضالع، حيث اندلعت المواجهات في الأطراف الجنوبية لقعطبة وامتدت إلى أسفل نقيل الشيم، جنوب منطقة مريس، ومنطقة "حمران السادة" شمال قعطبة، والدائري الغربي بمنطقة العبارى.

وقصفت قوات الجيش مواقع الميليشيات في منطقة "حمران السادة" و"دار السقمة" و"معزوب عامر" شمال وغرب قعطبة.

كما أفاد شهود عيان في مدينة دمت بأن 20 جثة لعناصر الميليشيات وصلت على متن 3 أطقم إلى المدينة قادمة من جبهة مريس.