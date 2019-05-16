اليمن.. مصرع أكثر من 50 حوثيا بمواجهات في الضالع والجوف

لقي 45 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الجيش اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية في وادي شداد غربي مدينة قعطبة شمالي المحافظة، أسفرت عن مصرع 45 من عناصر الميليشيات، وجرح آخرين، فيما لاذ عدد منهم بالفرار باتجاه منطقة الفاخر.

وفي الأثناء، دمرت مدفعية الجيش الوطني، شاحنة تابعة للميليشيات الحوثية، محملة بالأسلحة والذخيرة، كانت متجهة إلى موقع للميليشيات بين منطقة "معزوب" ومديرية قعطبة.

كما قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع الجيش اليمني، في منطقة "القهرة" شمالي جبهة مريس شمالي الضالع.

يأتي ذلك فيما قُتل وجرح 11 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الجوف.

واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة العقبة شمالي الجوف.

وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها، وجرح 5 آخرين.