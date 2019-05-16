شاهد.. قيادي حوثي كبير في قبضة الشرعية

عرضت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع جنوب اليمن مقطع فيديو يظهر فيه قيادي كبير في ميليشيات الحوثي وقع في الأسر ضمن مئات آخرين من الانقلابيين في جبهات قعطبة شمال الضالع.

والقيادي الذي عرف عن نفسه باسم عبدالواحد عبده حسن عبدالله الراعي، شيخ قبائل بيت آل الراعي، هو قائد كتيبة في الميليشيات.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الراعي وقع ليل الثلاثاء بيد المقاومة اليمنية في جبهة قردح شمال قعطبة، إضافة إلى آخرين معه.

كما أفادت المصادر بأن قيادياً حوثياً بارزاً اسمه ماجد زرعة ينتمي لمديرية باقم في محافظة صعدة سقط ضمن عشرات القتلى بأطراف قعطبة في نفس الليلة.

ووقع، صباح الأربعاء، أكثر من 120 حوثياً في الأسر، كما قتل عدد من الانقلابيين خلال تطهير وتأمين مدينة قعطبة وأطرافها ومحيطها.

وخسرت الميليشيات مئات القتلى خلال ثلاثة أسابيع من القتال والمعارك في شمال الضالع ووقع المئات في الأسر.

كذلك استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية، فجر الخميس، تجمعات ومواقع الحوثيين في مناطق متفرقة بمديرية الحشاء شمال الضالع.