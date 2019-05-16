وزير الإعلام اليمني: نرفض الخطوات الأحادية في الحديدة

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الرافض لأي خطوات أحادية الجانب دون أن تشملها عمليات الرقابة والتحقق وتسليم الخرائط الخاصة بالألغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيا الحوثية.

واعتبر الإرياني خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون هذه الخطوات مسرحية جديدة تقوم بتنفيذها الميليشيات الحوثية، وتهدف من خلالها إلى تضليل المجتمع الدولي في تكرار للمسرحية الهزلية التي حاولت الميليشيات تنفيذها في شهر ديسمبر الماضي.

وكشف الإرياني للمسؤول البريطاني ممارسات الميليشيات الانقلابية منذ اتفاق ستوكهولم وحتى الآن واستمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان وخروقاتها المتكررة لاتفاق ستوكهولم في مدينة الحديدة وموانئها.