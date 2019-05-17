اليمن.. إحكام السيطرة على قعطبة شمال الضالع

أعلنت قوات الحزام الأمني والمقاومة اليمنية المشتركة، الجمعة، إحكامها السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة شنت هجوماً عنيفاً على ميليشيات الحوثي في مدينة قعطبة من عدة محاور.

وبعد معارك عنيفة لعدة ساعات، تمكنت قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة من السيطرة الكاملة على قعطبة.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن القوات اليمنية تقوم في هذه الأثناء بتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في الأطراف الشمالية لمدينة قعطبة، وفي اتجاه منطقة الفاخر.

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نزوح 9361 أسرة وهدم 541 منزلاً

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كانت أعلنت الأربعاء، أن حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تشنها منذ الخامس من أبريل على محافظة #الضالع جنوب البلاد، تسببت بسقوط 27 قتيلاً من المدنيين وإصابة 73 آخرين، ونزوح 9361 أسرة، وهدم 541 منزلاً بشكل جزئي وكلي، وتدمير 5 منشآت صحية، و9 مدارس، و145 مزرعة.

وأفاد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم حرب جسيمة ضد أهالي محافظة الضالع، مؤكداً أنها فرضت حصاراً على عدد من المديريات ومنعت وصول الغذاء والدواء للمواطنين منذ تصعيدها العسكري هناك منذ 40 يوماً.

كما أشار إلى زج آلاف الأطفال في صفوف الميليشيات، لافتاً إلى أن الحوثيين ليسوا دعاة سلام وإنما دعاة حرب وإلا لما فتحوا جبهات جديدة.