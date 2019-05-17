إحباط عملية إرهابية للحوثيين بمطار الحديدة

أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الخميس، عن إحباط عملية إرهابية للميليشيات الحوثية في مطار الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري التابع للمقاومة أن الميليشيات الحوثية دفعت 6 من عناصرها لتنفيذ عملية إرهابية في مطار الحديدة، لكنها باءت بالفشل.

وأكد أن المتسللين الانتحاريين لقوا مصرعهم قبل وصولهم إلى الهدف المرسوم لهم.

ولفت الإعلام العسكري إلى أن كل تحركات الميليشيات الحوثية، التي لم تلتزم يوماً واحداً باتفاق وقف إطلاق النار، مرصودة بدقة وأي محاولة تسلل مصيرها الفشل.

يُذكر أن معظم أجزاء مطار الحديدة تحت السيطرة النارية للمقاومة المشتركة، فيما تتمركز الميليشيات الحوثية داخل المباني في الجهة الشمالية للمطار.

وكان مقطع فيديو مصور من الجو، وزعه الإعلام العسكري مطلع الشهر الجاري، كشف جرائم جسيمة ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق مطار الحديدة، حيث حفرت أنفاقاً تحت المدرج الرئيسي، الأمر الذي أخرج المطار عن الجاهزية.