الجيش اليمني يطيح بزعيم "داعش" في تعز المطلوب دولياً

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، القبض على المطلوب دوليا ضمن قائمة الإرهاب بلال الوافي، والمكنى أبو الوليد زعيم تنظيم داعش في تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال ناطق الجيش الوطني في تعز العقيد عبد الباسط البحر، إن قوة عسكرية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب أمنيا والمصنف على قائمة الإرهاب العالمية منذ سنوات المدعو بلال الوافي الملقب "أبو الوليد" في إحدى البيوت القديمة بقرية وهر بلاد الوافي بالريف الغربي للمدينة.

وأوضح "إن عملية القبض جاءت بعد حصار المنزل لعدة ساعات، بعد أن رفض التسليم خلالها وقاوم السلطات حتى جرى القبض عليه، ومعه عدد من المقذوفات" .

وحسب البحر فإن الوافي كان قد تمترس بالبيت واحتجز نساء وأطفالاً كدروع بشرية، إلا أن أفراد الحملة "تعاملوا مع الموقف بكل احترافية ولم تحدث أي إصابات جانبية".

واعتبر "الوافي" منذ منتصف عام 2017، عضواً رئيساً في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

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وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في منتصف أكتوبر – تشرين الأول من العام 2017، بلال الوافي ضمن قوائم الإرهاب في اليمن.

ويعد "الوافي" أحد أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة للأجهزة الأمنية في تعز، حيث تتهمه أجهزة الأمن باغتيال جنود الجيش الوطني في تعز وتزعم خلايا ومجاميع متطرفة وإنشاء معسكرات لتدريب العناصر الإرهابية.