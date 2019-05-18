الجيش اليمني يقتل 20 حوثيا في كمين صرواح

لقي 20 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، الجمعة، في كمين محكم نفذه الجيش اليمني على جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن القوات استدرجت عدداً من عناصر الميليشيات الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان بمديرية صرواح، وباغتتهم بهجوم مفاجئ.

وأكد أن الكمين أسفر عن مصرع 20 من عناصر الميليشيات، وجرح آخرين، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وعلى الصعيد السياسي، هاجمت الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، الجمعة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، وقالت إنه "لم يعد نزيهاً ولا محايداً".

وجاء ذلك في تصريحات صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، وبعد مرور أكثر من عام على تسلم غريفثس مهمته كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال بادي إن "المبعوث الأممي لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء المهمة الموكلة إليه وفقاً للقرارات الدولية، وذلك عقب إحاطة غريفثس الأخيرة لمجلس الأمن الدولي".

واتهم ناطق الحكومة اليمنية، غريفثس، بالانحراف عن مسار المهمة الموكلة إليه في اليمن.

وأضاف "لم يعد يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".

ويعتبر هذا هو الانتقاد الأكثر حدة الذي توجهه الحكومة للمبعوث الأممي عقب إحاطته الأخيرة التي قدمها لمجلس الأمن، الأربعاء، عن سير عملية السلام في اليمن.