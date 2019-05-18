اليمن.. أبناء صعدة يؤكدون دعمهم الكامل للشرعية والتحالف

أكد أبناء محافظة صعدة وقوفهم الكامل في صف الشرعية وانحيازهم التام للمشروع الوطني، وتطلعهم المستمر للدولة المدنية التي تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن، وفي مقدمته محافظة صعدة.

وأوضح أبناء محافظة صعدة خلال الأمسية الرمضانية التي نظمتها السلطة المحلية بالمحافظة بحضور المحافظ اللواء هادي طرشان الوايلي وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية ومشايخ ووجهاء المحافظة أن أبناء محافظة صعدة في صف الشرعية والتحالف، وأن الحوثي وميليشياته لا يمثلون أبناء محافظة صعدة.

وناشدوا الرئيس اليمني ونائبه وقيادة الجيش الوطني وقيادة التحالف العربي بسرعة حسم معركة صعدة وتحرير المحافظة، التي كان لها النصيب الأكبر من أذى ميليشيا الحوثية الإرهابية.

وخلال الأمسية دعا محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي في كلمته أمام الحاضرين أبناء اليمن الى التوحد والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الشرعية والجيش الوطني.