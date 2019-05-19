اليمن.. مسؤول حوثي يعتدي على عمال إغاثة في إب

هاجمت ميليشيا الحوثي الانقلابية فرقاً ميدانية وعمال هيئة إغاثة، أثناء توزيع سلات غذائية رمضانية قدمتها منظمات دولية للأسر الفقيرة في مدينة إب وسط اليمن.

وقال شهود عيان إن أشرف المتوكل، وكيل محافظة في إب المعين من قبل الحوثيين، اعتدى على عمّال إغاثة ومنع توزيع مساعدات غذائية.

وأفاد الشهود بأن عمالاً في هيئة الإغاثة فوجئوا السبت باقتحام المتوكل ومرافقيه مدرسة دارس بمدينة إب حيث ضربوا العمال وأحد أفراد الحراسة وشتموهم.

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ونسب الشهود إلى المسؤول الحوثي ومرافقيه صياحهم بالعمال لإيقاف توزيع سلات غذائية رمضانية مقدمة من منظمات دولية عبر الهيئة التابعة للحوثيين.

وذكر أحد العاملين أن المتوكل كثيراً ما يتدخل في توزيع المساعدات على وقع خلافات سابقة بشأن تقاسم المساعدات مع مسؤول الهيئة في المحافظة.

وأضاف أن الاعتداء شمل مركزي توزيع سلال غذائية من قبل الهيئة في مدرستي دارس ومصعب.

وكانت مصادر يمنية كشفت أن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت المؤسسات والجمعيات الخيرية من توزيع أي إغاثات أو مساعدات إنسانية في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها ما لم تمر عبرها، أو عن طريق الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني التي أنشأتها للاستحواذ والسيطرة على العمل المدني التنموي.