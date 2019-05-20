التحالف يدمر منصتي صواريخ للحوثيين في حجة

نفذ طيران تحالف دعم الشرعية 3 غارات جوية على مواقع الحوثيين في حجة، مستهدفاً عدة مواقع للانقلابيين، حسب ما أفاد به مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

وأكدت مصادر ميدانية أن التحالف دمر، خلال هذه الغارات، منصة صواريخ قصيرة المدى وكذلك منصة قذائف من نوع كاتيوشا للانقلابيين، بالإضافة لتدمير مركبتين عسكريتين تقلان 13 عنصر حوثياً كانوا متجهين إلى مديرية عبس.

موضوع يهمك أعلن الجيش اليمني أن قواته حررت، فجر الاثنين، مواقع جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية... الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة كتاف بصعدة اليمن

وأمس الأحد كان مصدر عسكري يمني قد أكد أن الجيش حرر عدة قرى في محافظة حجّة تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عقب هجوم على مواقع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هناك.

وحرّر الجيش اليمني قرى الحمراء والهَلّه والحضن والحقف وجبل الحضن، التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة.

وشنت مقاتلات التحالف أمس أربع غارات، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.