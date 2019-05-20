الحكومة اليمنية: ما جرى في الحديدة أمر غير مقبول

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الاثنين، أن ما جرى في الحديدة من تسليم ميليشيات الحوثي الانقلابية الموانئ لأنفسهم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ورئيس لجنة إعادة الانتشار، "أمر غير مقبول ويخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق ستوكهولم".

موضوع يهمك قالت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الاثنين، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ما زالت تحتجز 80 شاحنة محملة... حكومة اليمن: الحوثي يحتجز 80 شاحنة إغاثية اليمن

ولفت إلى أن "مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها وليس مباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني".

جاء ذلك أثناء لقائه السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستمرار ميليشيات الحوثي في رفض كل جهود السلام ومضيها في التصعيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت الوكالة إن اللقاء تناول التطورات الأخيرة حول اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والذي مضى على توقيعه أكثر من خمسة أشهر، واستمرار مماطلة الميليشيات الانقلابية في تنفيذه، بما في ذلك الإعلان قبل جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عن انسحاب أحادي من قبل الحوثيين، وتكرار ذات السيناريو بتسليم الموانئ لعناصر أخرى تابعة لهم.