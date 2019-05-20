الضالع.. أسر قيادي حوثي كبير ومعارك عنيفة في حجر

أسرت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع جنوب اليمن، الأحد، قيادياً كبيراً في ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال الضالع.

وطبقاً لمصدر ميداني، فقد تم أسر القيادي في ميليشيات الحوثي، المدعو عبدالرحمن المسعدي (أبوفياض)، من محافظة ذمار، خلال عملية استدراج ناجحة، في جبهة تورصه غرب مديرية الأزارق شمال الضالع والمحاددة لمديرية ماوية شرق تعز.

إلى ذلك، تشهد جبهة حجر الواقعة إلى الغرب من مديرية قعطبة معارك على أشدها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذا في المناطق المتاخمة لمنطقة الجب التابعة لمديرية قعطبة، بالتزامن مع معارك مماثلة بمحاذاة باجة وبلدة دار السيد في قعطبة.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد دفعت القوات اليمنية بتعزيزات كبيرة إلى جبهات قعطبة لتعزيز مواقعها وتأمين المناطق التي تم تطهيرها من الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين.