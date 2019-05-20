اليمن.. انتزاع 1329 لغما حوثيا خلال أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأحد، عن انتزاع 1329 لغما كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقال مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 586 لغماً مضادا للدبابات، و44 مضادا للأفراد.

وأضاف، أنه خلال الأسبوع ذاته تم نزع 676 ذخيرة غير منفجرة، و23 عبوة ناسفة.

ولفت إلى أن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية هذا الشهر 8149 لغماً وذخيرة غير متفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 16 مايو الجاري 71868 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عديد من مناطق اليمن.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت في تقرير سابق لها، إن استخدام ميليشيات الحوثي الواسع للألغام الأرضية على طول الساحل الغربي لليمن منذ منتصف 2017 قتل وجرح مئات المدنيين، ومنع منظمات الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات الضعيفة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.