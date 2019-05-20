اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للحوثيين شمال الضالع

استهدفت غارات جوية لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في الريبي والفاخر وحمر السادة ومشارف العللة شمال الضالع، ودمرت الغارات تعزيزات وآليات وقتل وأصيب عدد كبير من الحوثيين.

وأفاد مصدر عسكري، أن أكثر من 60 حوثيا لقوا مصرعهم منذ مساء أمس السبت، بينهم اثنان قناصة في موقع الوعل في قريتي حمر السادة ودار السقمة وحمر الشعب شمال مديرية قعطبة، وأصيب عشرات آخرين خلال المعارك وغارات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح، أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في معسكر العللة والحمزة وأطقم في الفاخر وسليم وتجمع آخر في الريبي شمال غربي مديرية قعطبة.

كما شهدت منطقة الريبي ومناطق جنوب شرقي الفاخر مواجهات استمرت لعدة ساعات بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي، التي حاولت استعادة مواقع خسرتها خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إلا أن قوات الجيش والمقاومة تصدت لها وأجبرت عناصرها على التراجع والفرار بعد أن كبدتهم أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

إلى ذلك، عمدت ميليشيات الحوثي كالعادة وفي رد على هزائمها على القصف العشوائي على الأحياء والقرى السكنية وعمليات القنص للمدنيين في قعطبة.

واستهدفت قناصة الميليشيا، الأحد امرأة مسنة في منطقة حجر وأصابتها بجروح بليغة.

كما أقدمت على اختطاف شابين من أبناء قعطبة في سوق الفاخر واقتادتهم إلى سجونها في محافظة إب.