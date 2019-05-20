جبهة صعدة.. الشرعية تحرر مثلث الصفراء مجز باقم

أكد موفد قناة "الحدث" إلى اليمن، وتحديداً إلى جبهة كتاف في صعدة، محمد العرب، أن قوات الشرعية حررت بالكامل وأمنت الطريق الفاصل بين محافظتي صعدة والجوف.

وفي هذا السياق، حررت قوات الشرعية عدة مناطق لتأمين الخط الواصل بين المحافظتين بشكل كامل، حتى لا يستهدف الحوثيون المواطنين أثناء تنقلهم على هذا الخط، لا سيما وأن هناك قبائل مشتركة بين المحافظتين، وسكان المنطقتين يتنقلون باستمرار بينهما.

وأوضح المراسل، المتواجد في مثلث الصفراء مجز باقم، أنه تم تحرير قرى وبيوت ودوائر حكومية بالكامل في هذا المثلث المهم، حيث باتت المنطقة كلها بيد الجيش اليمني.

موضوع يهمك نفذ طيران تحالف دعم الشرعية 3 غارات جوية على مواقع الحوثيين في حجة، مستهدفاً عدة مواقع للانقلابيين، حسب ما أفاد به مراسل... التحالف يدمر منصتي صواريخ للحوثيين في حجة اليمن

وعند سؤاله عن محاولات الحوثيين لاستعادة هذه المناطق، اعتبرها المراسل "بالونات اختبار لمعرفة مدى جاهزية تحالف دعم الشرعية وقوات الشرعية"، وهي محاولات "يائسة من الناحية العسكرية" لأن المرتفعات الجبلية الشاهقة أصبحت بيد الشرعية والتحالف.

وأكد المراسل أن العديد من السكان عادوا لمنازلهم في المناطق المحررة، بعد تأهيلها وترميم الآبار، بالإضافة إلى تأمين خط إغاثي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى هذه المناطق.

واعتبر المراسل أن وصول الحوثيين إلى هذه المنطقة أصبح مستحيلا عسكرياً بسبب قوة الردع الناري لقوات الشرعية ووجود غطاء جوي من التحالف على مدار الساعة.

أما الوجهة التالية لقوات الشرعية بعد تحرير هذه المنطقة، فهو يتمحور حول 3 خطوط: الخط الأول ينطلق بجناحين لتحرير مديرية الصفراء. الخط الثاني هو الأكثر أهمية حيث يهدف للانتقال إلى مجز وضحيان (مسقط رأس الحوثي) ومنطقة بطرة (الحاضنة الفكرية للميليشيات، وهي منطقة تصنّع فيها الألغام كما يتم منها إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه المناطق المحررة). أما المحور الثالث فهو تحرير قطابر، وقد بات الجيش اليمني الآن يسيطر على مناطق مرتفعة في هذه الجبهة، كما حرر بعض القرى فيها.