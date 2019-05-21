الحوثيون يجبرون موظفين حكوميين على حضور أمسيات طائفية

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية إجبار من تبقى من موظفين مدنيين في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، على حضور أمسيات دينية طائفية.

وقالت مصادر إن القيادات المعينة من قبل الميليشيات الانقلابية في المؤسسات والقطاعات الحكومية، تجبر وتفرض على موظفي المؤسسات حضور أمسيات دينية يوميا وبانتظام في المقرات.

وأفادت المصادر "إن الحوثيين يجبرون الموظفين على الاستماع إلى محاضرات مسجلة لمؤسس الميليشيات الحوثية الصريع المدعو حسين الحوثي أو القراءة من ملازمه المكتوبة ومن ثم الاستماع إلى المحاضرة اليومية لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي"، ونوهت المصادر بحرص الميليشيات على مشاركة أكبر قدر من الكادر خاصة الشباب منهم.

وألمحت إلى أن الهدف من إقامة الأمسيات الدينية هو تجنيد الشباب للعمل ضمن صفوف الميليشيات، مؤكدة في الوقت ذاته رفض معظم الموظفين حضور هذه الجلسات الدينية "الطائفية" لكنهم يجبرون على ذلك خوفا من "أذية قد تنال منهم"، خاصة بعد أن تعرض عدد من زملائهم للتهديد من قبل عناصر الحوثيين في المؤسسات، حيث يتم اتهام الموظفين الرافضين حضور الجلسات المسائية بأنهم "دواعش ومرتزقة".

وذكرت المصادر أن "الميليشيات أصدرت تعميما وزع على جميع الدوائر الحكومية خاصة التي تمتلك دواما مسائيا خلال شهر رمضان بضرورة إقامة جلسات دينية يومية على مدى شهر رمضان تحضرها قيادات المرافق الحكومية المالية لها وتلزم الموظفين بالحضور والاستماع".