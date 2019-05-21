المالكي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي

قال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن لـ"العربية"، إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأشار المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري، وأنها لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة #نجران، والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

موضوع يهمك أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، أن الميليشيات... التحالف: ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مرفق مدني بنجران العربية

وأضاف المالكي أن الميليشيات المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

كما كانت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد رصدت صباح الاثنين، أهدافاً جويةً تحلق فوق مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى يوم اليوم 227 صاروخاً باليستياً.