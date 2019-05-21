اليمن: ما جرى في الحديدة "غير مقبول"

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن ما جرى في الحديدة من تسليم ميليشيات الحوثي الموانئ لأنفسهم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ورئيس لجنة إعادة الانتشار، أمر غير مقبول، ويخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق السويد.

وأشار عبدالملك خلال لقائه مع السفير الروسي في اليمن إلى أن مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها، وليس ومباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تناول الإعلان الهزلي عن انسحاب أحادي من قبل الحوثيين، وتكرار ذات السيناريو بتسليم الموانئ لعناصر أخرى تابعة لهم.



تلاعب وتملص

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد أكد منذ أيام أن ميليشيات الحوثي كررت نفس المسرحية، حيث جرى تسليم ميليشيات الحوثي باللباس المدني ميناء الحديدة لعناصرها بالزي العسكري.

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وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "في نسخة مكررة لمسرحية تسليم ميليشيات الحوثي باللباس المدني ميناء الحديدة لعناصرها بالزي العسكري، ارتدى مشرف الميليشيات الحوثية الإيرانية في مدينة الحديدة أبو علي الكحلاني اليوم ثياباً مدنية وتسلم إلى جانب المدعو محمد قحيم والوشلي وعدد من قيادات الميليشيات الميناء من عناصرهم المسلحة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "المدعو أبو علي الكحلاني هو المرافق الشخصي لعبدالملك الحوثي والمسؤول الأمني والعسكري الأول عن الميليشيات الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة، كما أن المدعو محمد عياش قحيم والوشلي من قيادات الميليشيات المتورطة في أعمال قتل وإرهاب واعتداءات على المواطنين في مدينة ومحافظة الحديدة".

الإرياني قال في تغريدة ثالثة: "ما قامت به الميليشيات الحوثية من مسرحية مكررة بتسليم إدارة الميناء لعناصرها (بزي مدني) يكشف عن استمرارها في التلاعب والتملص من تنفيذ بنود اتفاق السويد، ومحاولاتها الالتفاف على التفاهمات التي أنجزتها لجنة التنسيق المشتركة وشرعنة انقلابها عبر انتهاج سياسة التضليل والخداع".