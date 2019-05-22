المنصور: التحالف ملتزم بقواعد الاشتباك في اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، الأربعاء، أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بقواعد الاشتباك.

وشدد المنصور على أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث ملتزم بالشفافية والحياد.

وقال إن التحالف قصف قوارب صيد عام 2017 في جزيرة البادي بعد تورطها في تهريب أسلحة، وتبين أنها تابعة للميليشيات الحوثية في اليمن.

وأفاد أن تلك الزوارق تعد هدفا مشروعا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحول مزاعم استهداف سوق في مدينة الحديدة بغارة جوية، أعلن المتحدث أن الواقعة المشار إليها حدثت في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأوضح أن القصف استهدف مجموعة من المليشيات الحوثية دون المساس بالسوق وفقا لما أوضحته صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة للسوق بعد العملية.

وذكر أن المجموعة الحوثية المستهدفة كانت على بعد 12 كيلومترا من موقع السوق.

وتناول المتحدث قصف التحالف لمخزني أسلحة تابعين للحوثيين في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، حيث ذكر أن قنبلتين موجهتين أصابتا الهدفين إصابة مباشرة.