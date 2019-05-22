اليمن.. الجيش يفك حصار مريس وميليشيا الحوثي تفجر جسوراً

أفادت معلومات للعربية، الأربعاء، بأن ميليشيات الحوثي عمدت إلى تفجير الجسور والطرق الرابطة بين مدينتي قعطبة ومريس شمال محافظة الضالع اليمنية، بعد الهزائم التي منيت بها خلال الأيام الماضية. كما قامت الميليشيات بأعمال تخريبية ونهب ممتلكات واسعة في المناطق التي تم دحرها منها وتحريرها.

وأظهرت مقاطع مصورة تفجير الميليشيات الحوثية صباح الأربعاء جسراً قبل انسحابها من محيطه بقليل.

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فك الحصار عن مريس

إلى ذلك، أفادت مصادر للعربية أن القوات المشتركة من الجيش والمقاومة تمكنت صباح الأربعاء من فك الحصار عن منطقة مريس الاستراتيجية شمال محافظة الضالع بعد معركة استغرقت عدة ساعات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأوضحت المصادر أن نحو ثمانين عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا، خلال المواجهات وفتح الطريق الرابط بين مريس ومدينة قعطبة .

كما تم تحرير جبل وعْل الاستراتيجي المطل على الطريق الرابط بين قرية قردح، ونقيل الشيم.

وتتجه قوات المقاومة غربا لتحرير مواقع قرى حجر في منطقة دار السيد، وتأمين معسكر العللة ومنطقة الفاخر .

وفي جبهة حجر شمال الضالع، عزز الحزام الأمني قواته في جبهات المحافظة بأكثر من 500 مقاتل. وأفاد مصدر ميداني بأن أبناء الحواشب أسندوا جبهات الضالع بتعزيزات بشرية كبيرة لمواجهة الميليشيات الإيرانية.