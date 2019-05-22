صنعاء.. انتحار امرأتين مختطفتين بسجون الحوثي في رمضان

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن انتحار امرأتين من المختطفات في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها وثقت انتحار امرأتين داخل سجون الحوثيين مؤخراً، إحداهما في سجن سري وأخرى في السجن المركزي خلال شهر رمضان.

واعتبر البيان "أن إقدام سجينتين على الانتحار يؤكد مدى الممارسات الإجرامية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحقهن".

وأكدت المنظمة أنها رصدت سابقاً حالتي انتحار مماثلتين، ليصل عدد حالات السجينات المنتحرات في سجون الحوثيين إلى أربع حالات.

وذكرت أنها وثقت محاولة تسع سجينات أخريات على الانتحار في سجون الحوثيين.

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بإحالة أكثر من 90 امرأة من سجون سرية إلى السجن المركزي في صنعاء مع قيامها بتغيير حراسة القسم الخاص بالنساء واستبدال الحراسة من الشرطة النسائية بمجندات من فرق "الزينبيات"، وهي قوة نسائية مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين.

وذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن ميليشيات الحوثي تمنع الزيارات للنساء المختطفات، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية إلى زيارة السجن المركزي في صنعاء.

وكانت المنظمة اتهمت في تقرير سابق، ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف 160 امرأة في سجون سرية بالعاصمة صنعاء، وأكدت أن الجماعة تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسرا في سجونها السرية.