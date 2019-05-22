فيديو.. اكتشاف نفق حوثي مزروع بالمتفجرات في الحديدة

أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف نفق تحت خط عام في مدينة الحديدة غرب البلاد، مليء بمتفجرات زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في وقت سابق تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع.

وأوضح مصدر عسكري أن فرق الهندسة المشتركة فككت شبكة ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في الطريق العام قرب دوار المنظر البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة قبل تحريرها على يد المقاومة المشتركة.

وأضاف أن النفق مليء بالبراميل المتفجرة زنة كل برميل 80 كيلوغراما وصاروخين زنة كل صاروخ 500 كيلوغرام حولتهما الميليشيات إلى ألغام.

وأفاد خبير في الهندسة مشارك في عملية التفكيك أنه أثناء مسح المنطقة لوحظ هبوط نسبة بسيطة في جانب الأسفلت، وأثناء تدقيق الفريق الهندسي تم العثور على جهاز التفجير عن بعد داخل عش عصافير في شجرة على حافة الطريق، وما إن شرعت في الحفر حتى عثرت على واحدة من أكبر جرائم الميليشيات الحوثية التي حولت مدينة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام إلى حقل ألغام كبير.

ووثقت عدسة الإعلام العسكري، لحظة تفكيك ونزع 5 براميل متفجرة وصاروخين وعدد من الألغام بأحجام مختلفة من مساحة صغيرة، ولاتزال عمليات الحفر متواصلة لتفكيك ونزع البقية.