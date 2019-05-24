مختطفون بسجون "الحوثي" في صنعاء.. تعذيب شديد وقتل

دانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين تعرض 3 مختطفين للتعذيب حتى الموت في سجون ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وكشفت الرابطة في بلاغ صحافي عن وفاة "محمد يحيى فتيني المسعودي (35 عاماً) من مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، والذي اختطفه الحوثيون في 19 نيسان/أبريل الماضي، وظل مخفياً حتى سلم الانقلابيون جثته لأسرته الأسبوع الماضي وعليها آثار تعذيب شديد. كما أجبروا العائلة على دفنه دون عرضه على طبيب شرعي".

كذلك أكدت أن "عادل عياش مطري محبوب (27 عاماً) الذي اختطفه الحوثيون من منزله بقرية الركبة بمنطقة بزبيد التابعة للخديدك في 7 أيار/مايو الحالي، توفي بعد اختطافه بأيام جراء تعرضه للصعق بالكهرباء من قبل المدعو عمار محمد محسن شريف، المكنى بأبو إسلام. وظلت جثته لعامين في أحد مستشفيات صنعاء حتى أبلغت أسرته الأسبوع الماضي بوفاته".

وتوفي "علي بن علي سكين من مديرية أسلم بمحافظة حجة، بعد أن اختطفه الحوثيون مطلع شهر رمضان الحالي. وعند تواصل أسرته بالميليشيات، أخبرتهم أنه ينتظر التحقيق، لكن هطول الأمطار على القرية كشفت أنه قد قتل ودفنت جثته في الوادي وأظهرها السيل".

وطالبت الرابطة مجلس الأمن الدولي "باتخاذ العقوبات الرادعة ضد قتلة المختطفين والمخفيين قسراً".