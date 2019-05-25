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الأمن الوقائي للحوثي يعتقل العشرات من قادة ميليشياته بتهمة الخيانة

المصدر: دبي - العربية.نت
أرشيفية
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أفادت مصادر أمنية في صنعاء أن ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" التابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، شن حملة اعتقالات طالت عدداً من مشرفي جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب، بتهمة "الخيانة والتخاذل" بحشد مقاتلين إلى الجبهات.

وقال مصدر أمني، إن عناصر الأمن الوقائي اعتقلوا عدداً من المشرفين التابعين للجماعة في صنعاء أثناء تواجدهم في لقاء خاص بأحد المنازل في صنعاء، وطالت الاعتقالات العشرات في محافظتي ذمار وإب، وتم اقتيادهم من قبل عناصر الأمن الوقائي إلى جهات غير معلومة.

وأضاف المصدر أن الحملة جاءت متزامنة مع تكبد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة في عدة جبهات مؤخراً، أبرزها جبهة شمال الضالع.

كلمات دالّة

#الحوثي, #صنعاء, #الخيانة

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