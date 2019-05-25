صعدة.. قوات الشرعية تحرر جبال القاهرة وتحاصر "القناصين"

أفاد مراسل "العربية" أن الجيش الوطني اليمني تقدم بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن تحرير جبال "القاهرة" وإحكام الحصار على جبل "القناصين".

يأتي ذلك بعد سيطرة القوات اليمنية على مواقع جديدة في جبهة كتاف، أبرزها جبال نهوقة والتبة البيضاء وتبة الطيران.

موضوع يهمك أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن إحراز تقدمات استراتيجية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة،... الجيش اليمني يخوض معارك على 8 محاور في صعدة اليمن

وأعلن الجيش اليمني، الجمعة، عن إحراز تقدمات استراتيجية بإسناد من تحالف دعم الشرعية في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري إن عناصر "اللواء التاسع حرس حدود" و"اللواء الأول حرس حدود" قاموا بعملية عسكرية مباغتة، تمكنوا خلالها من تحرير "جبال القاهرة" والتباب المحيطة بها، كما أطبقوا الحصار على "جبل القناصين"، وسيطروا نارياً عليه.

وأضاف المصدر أن "المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد".

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، يخوض حالياً عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

وفي سياق آخر، أحرز الجيش اليمني، الجمعة، تقدماً إثر هجومه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيات الانقلابية في "جبل الوعش" و"الدفاع الجوي" و"الأربعين" و"الحرير"، وحقق تقدماً باتجاه "جبل الوعش" المطل على "شارع الستين والخمسين" شمال المدينة.

وأضاف المصدر أن "عددا من ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات، وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر الميليشيا"ت، مؤكداً أن المواجهات لا تزال مستمرة.