تعز عطشى.. أزمة مياه حادة وطوابير انتظار طويلة

تعيش مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الحوثية أزمة مياه حادة منذ أربع سنوات نتيجة الحصار، وسيطرة الميليشيات على منطقة مصادر مياه المدينة في ضاحية الحيمة شرق تعز، حيث تتركز آبار مشروع المياه الذي يزود مدينة تعز .

ويصطف عشرات الأهالي في طوابير طويلة أمام براميل وضعتها بعض المنظمات الدولية في مختلف أحياء مدينة تعز المحاصرة، من أجل الحصول على المياه.

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ويشكو معظم سكان المدينة المحاصرة من ارتفاع أسعار صهاريج المياه الخاصة بالاستخدام المنزلي، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر صهريج المياه سعة 3000 لتر إلى أكثر من 15 ألف ريال، بعد أن كان يباع بمبلغ 6000 ريالا.

يذكر أن أكثر من 500 ألف نسمة يعيشون في تعز تحت حصار الميليشيات، التي تخنق المدينة من ثلاثة منافذ رئيسية، بينها المنفذ الشرقي في ضاحية الحوبان، والمتصلة بمنطقة الحيمة حيث توجد آبار مشروع مياه تعز.

ويأتي جل مياه المدينة في الوقت الحالي من ضاحية وادي "الضباب" غرب المدينة، وفيها تتجمع يوميا مئات الناقلات المحملة بصهاريج المياه التجارية، وتصطف في طوابير طويلة تنتظر عدة أيام حتى يأتي دورها أمام مضخات الآبار.