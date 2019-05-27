خلافات الحوثيين تتسع.. السطو على "واتساب" قيادي بارز

سطت ميليشيات الحوثي على رقم "واتساب" الخاص بنائب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذي يدير الحكم في مناطق سيطرتها، سلطان السامعي، عقب خلافات عميقة مع قيادات حوثية كبيرة.

وكشف النائب البرلماني، أحمد سيف حاشد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين، عن سيطرة الحوثيين على رقم واتساب الخاص بالسامعي، مؤكدا أن ذلك يعني أنهم يبحثون عن أي تهمة أو شبهة يمكنهم إلصاقها به، ومنها تهمة الخيانة.

هل تعلمون ماذا يعني الاستيلاء على وتس نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي؟!!

يعني إنهم يبحثون عن أي تهمة أو شبهة يمكنهم إلصاقها به، ومنها تهمة الخيانة..

ما أوضعكم أيها الصغار؟!

كل هذا لأنه أنتقد الفساد المهول الذي يقطع أنفاسنا؟!! — أحمد سيف حاشد هاشم (@CivicCoalition) May 27, 2019

وأضاف حاشد مخاطبا الحوثيين: "ما أوضعكم أيها الصغار؟! كل هذا لأنه انتقد الفساد المهول الذي يقطع أنفاسنا!".

سيطرة على شركات الاتصالات

وتسيطر ميليشيات الحوثي على شركات الاتصالات وتستخدمها لأغراض سياسية في التنصت والتجسس على معارضيها وتوقيف أرقامهم وتشغيلها من جديد عبرهم لمعرفة مراسلاتهم واتصالاتهم.

وفتح السامعي، في تصريحات له مؤخرا، النار على الحوثيين إثر تعرضه وقياديين آخرين للتهميش وتقييد صلاحياتهم وحركتهم.

واتهم السامعي، القيادي الحوثي أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب المشاط (رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى) بالفساد والسيطرة وتهميش مسؤولي ووزراء حكومة الانقلابيين.

وكشف هذا الهجوم عن خلافات عميقة رأى محللون أنها تمهّد لتخلص الحوثيين مما تبقى من حلفاء لهم في الانقلاب على الشرعية.

وتتسع هوة الخلافات بين الحوثيين وقيادات حليفة لهم على أعلى مستوى. ويبدو أن الحوثي، وبعد أن استخدم هؤلاء الحلفاء كغطاء في انقلابه على الشرعية في اليمن ولتعزيز سلطته، قرر الآن إنهاء مهمتهم والاستغناء عنهم.