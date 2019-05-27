مسؤول من "الشرعية": الحوثيون أفطروا بنهب فيلتي في صنعاء

نهبت ميليشيات الحوثي، مساء الأحد، منزل وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، نجيب غلاب، بالعاصمة صنعاء.

وقال غلاب في بيان إن "جماعة الحوثي لم تكتف بالحجز على فيلتي في صنعاء في بيت بوس، وإجبار من فيها من أولاد عمومتي على استئجارها كأي طاغية متنمر عابد للغنيمة".

وأضاف: "واليوم بلغ جوع المشرف اللص وميليشياته مبلغه، وبأمر من محمد علي الحوثي (رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا) قرروا أن يفطروا بمصادرة ما فيها".

وتابع وكيل وزارة الإعلام اليمنية: "مع أذان المغرب كانت طقوم الميليشيات تغزو المنزل كأي متوحش جشع مترس بالحقد والكراهية".

ويعد نهب منازل وتفجيرها نهجا حوثيا أصيلا ضد كل خصوم الميليشيات، ومارسته الأخيرة في كل المناطق التي سيطرت عليها بقوة السلاح منذ أواخر عام 2014.