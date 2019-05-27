ميليشيات الحوثي تنقل دروسها الطائفية للسجون في صنعاء

أكدت مصادر أمنية يمنية أن قيادة ميليشيات الحوثي، في مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، أقامت أمسية رمضانية طائفية في السجن المركزي "الإصلاحية المركزية" بالأمانة، تحت مسمى "ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب".

وأضافت المصادر أن الأمسية التي نظمتها الميليشيات، تمت بإشراف وحضور مباشر من قبل المدعو يحيى الحوثي، المعين من قبل الميليشيات وكيلاً مساعداً لقطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتها وعدد من الخطباء الموالين لها، والمدعوين عبدالرحمن الموشكي مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، ومحمد الغليسي نائب مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة، وعدد من القيادات الأمنية بالسجن المركزي.

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ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات أجبرت السجناء على تطبيق البرنامج الرمضاني اليومي الطائفي، ولقنتهم دروساً ومحاضرات طائفية من ملازم مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي، إضافة إلى مشاهدة والاستماع إلى محاضرة زعيمها الإرهابي عبدالملك الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تسعى من خلال أمسياتها الرمضانية إلى إقناعهم باعتناق أفكارها الطائفية المشبعة بالعنف والكراهية، وحث السجناء على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة والتحرك إلى الجبهات في حال قررت الإفراج عنهم.