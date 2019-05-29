التحالف يقصف مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء

قصف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الثلاثاء، مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لـ "العربية" وقوع انفجارات عنيفة شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في عدة مؤتمرات صحافية، عن استهداف التحالف على نحو مستمر للأهداف الحوثية في تلك القاعدة.

وقال إن قاعدة الديلمي تحولت إلى مركز حوثي لتصنيع الطائرات المسيرة وصيانتها، فضلا عن تخزين الأسلحة.

واتهمت الرياض، الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة في هجوم على محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في من منطقة المدينة خلال الشهر الحالي.

وفي إيجاز صحافي حديث، قال المالكي إن الطائرات المسيرة الحوثية تهدد الداخلين اليمني والسعودي، وتعهد بمواصلة تدمير تلك القدرات النوعية للحوثيين الذين حصلوا عليها بمساعدة نظام إيران وميليشيات حزب الله في لبنان.