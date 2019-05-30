الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية لفك الحصار عن تعز

أعلن الجيش اليمني، الخميس، عن عملية عسكرية لتحرير مدينة تعز وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية عليها منذ عام 2016.

وقالت مصادر عسكرية إن المعارك توسعت باتجاه شمال غرب المدينة المحاصرة، وتمكنت من فرض السيطرة الكاملة على "تبة القارع" شمال غرب معسكر الدفاع الجوي غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن المواجهات امتدت في الأثناء إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران غربي المدينة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري خلال تفقده الخطوط الأمامية للجبهة الشمالية، إن "المعركة تهدف إلى كسر الحصار عن المحافظة، والجيش يتقدم بخطى ثابتة".

وأضاف قائد محور تعز أن قوات الجيش أحرزت تقدما ميدانيا وسيطرت على مواقع مهمة ومطلة وحاكمة في الجزء الشمالي الغربي للمدينة.

والأيام الماضية بدأت المعركة ضد الحوثيين غرب المدينة، وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق تقدم.