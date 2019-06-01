اليمن.. قتلى وجرحى بإحباط عملية تسلل للحوثيين بالحديدة

أكدت مصادر عسكرية في الجيش الوطني وألوية العمالقة، مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال عملية التفاف في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأفادت المصادر بأن عناصر الميليشيات حاولت التسلل من الجهة الشمالية لمركز المديرية، محاولة تنفيذ اختراق يسهل عليهم العودة للمديرية، لكن قوات ألوية العمالقة أحبطت العملية، مكبدة الميليشيات قتلى وجرحى.

وبموازاة ذلك، دارت اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي، في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وقصفت الميليشيات مركز المديرية والأحياء السكنية، علاوة على شنها قصفا عنيفا على مديرية حيس.

وقالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة جرت في محيط وتخوم مديرية التحيتا، فيما احتدمت المواجهات في الجهة الشرقية.

وقصفت ميليشايت الانقلابيين الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بالقذائف الثقيلة والهاون.