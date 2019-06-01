اليمن.. "مسام" ينتزع 408 ألغام حوثية خلال أسبوع

انتزع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، 408 ألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح المشروع في بيان له، السبت، أنه انتزع 408 ألغام منها 19 لغماً مضادًا للأفراد، و112 لغماً مضاداً للدبابات، و273 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8602 لغم.

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 72,276 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن إحصاءات يمنية حكومية وحقوقية، ذكرت أن عدد الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في معظم مناطق اليمن يصل إلى نحو مليون لغم في مختلف المحافظات، وأدت هذه الألغام إلى مقتل وجرح آلاف الأشخاص، منذ بدء الحرب.

وكانت الأمم المتحدة دعمت قبل أيام، ميليشيات الحوثي بـ 20 مركبة رباعية الدفع لإزالة الألغام في محافظة الحديدة، في خطوة أثارت انتقادات كبيرة وسخرية لاذعة من قبل ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الأمم المتحدة بدعم الميليشيات كونهم الطرف الوحيد المتورط بزراعة الألغام في اليمن.

واعتبروا هذا الدعم بمثابة مكافأة من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، ويعزز من قدرتهم على التحرك لزرع مزيد من الألغام، خاصة في ظل استمرار الحوثيين بزراعة الألغام في مناطق عدة، منها الحديدة.